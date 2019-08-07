印尼海軍放行永滿順號 予以警告未祭罰款

（中央社記者石秀娟雅加達7日專電）高雄市籍永滿順號運搬船6日遭印尼攔檢，拘留調查後於今天下午獲釋。印尼海軍指出，針對漁船未開啟船舶自動辨識系統、未登錄全部人員名單，印尼予以警告，但沒有祭出罰款。

印尼海軍中校法賈爾（Fajar）今天稍早接受中央社記者訪問時指出，永滿順號船上有22名人員，15名印尼籍、3名台灣籍、3名菲律賓籍及1名土耳其人。

法賈爾指出，永滿順號行經印尼專屬經濟海域時沒有開啟「船舶自動辨識系統」（Automatic Identification System，AIS）， 違反印尼的航運法，另船上人員與船員名單不符，土耳其人不在船員名單中。

漁船獲釋後，法賈爾對中央社指出，印尼海軍在納土納海（Natuna Sea）附近發現該漁船沒有開啟船舶自動辨識系統，附近海域繁忙，曾發生漁船未開啟該裝置而相撞的意外，因此登檢，隨後發現土耳其人不在船員名單中。

法賈爾說，印尼海軍因此將漁船護送到巴淡島海軍基地（Batam Naval Base）調查後發現，船舶自動辨識系統未開啟，是因有些船員不了解該裝置的用途，不知應開啟，另該名土耳其人有身分證件，並未發現他有犯罪意圖。

法賈爾指出，調查發現船上未載運毒品等違禁品，也沒有更嚴重的違規可追訴事項，因此允許船隻繼續航行回台灣，同時也警告永滿順號及土耳籍船員，勿再犯相同錯誤。

駐印尼代表處指出，代表處積極進洽印尼方相關單位，駐處人員也趕赴巴淡島協處，獲告該船在查無違禁品及具體違法事項後已獲放行，人船均安，漁獲也無損失。（編輯：林憬屏）1080807