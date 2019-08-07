更多編輯台推薦新聞：
專題／莫拉克風災10週年 青年返鄉重建創生新漁村
地方

專題／莫拉克風災10週年 青年返鄉重建創生新漁村

SBL賽制大變革 仿中職分上下半季爭冠
運動

SBL賽制大變革 仿中職分上下半季爭冠

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸
國際

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
宜蘭漁船全億財1號釣魚台海域失事6人失聯 家屬盼速搜救
首頁 / 社會

印尼海軍放行永滿順號 予以警告未祭罰款

最新更新：2019/08/07 20:13

（中央社記者石秀娟雅加達7日專電）高雄市籍永滿順號運搬船6日遭印尼攔檢，拘留調查後於今天下午獲釋。印尼海軍指出，針對漁船未開啟船舶自動辨識系統、未登錄全部人員名單，印尼予以警告，但沒有祭出罰款。

印尼海軍中校法賈爾（Fajar）今天稍早接受中央社記者訪問時指出，永滿順號船上有22名人員，15名印尼籍、3名台灣籍、3名菲律賓籍及1名土耳其人。

法賈爾指出，永滿順號行經印尼專屬經濟海域時沒有開啟「船舶自動辨識系統」（Automatic Identification System，AIS）， 違反印尼的航運法，另船上人員與船員名單不符，土耳其人不在船員名單中。

漁船獲釋後，法賈爾對中央社指出，印尼海軍在納土納海（Natuna Sea）附近發現該漁船沒有開啟船舶自動辨識系統，附近海域繁忙，曾發生漁船未開啟該裝置而相撞的意外，因此登檢，隨後發現土耳其人不在船員名單中。

法賈爾說，印尼海軍因此將漁船護送到巴淡島海軍基地（Batam Naval Base）調查後發現，船舶自動辨識系統未開啟，是因有些船員不了解該裝置的用途，不知應開啟，另該名土耳其人有身分證件，並未發現他有犯罪意圖。

法賈爾指出，調查發現船上未載運毒品等違禁品，也沒有更嚴重的違規可追訴事項，因此允許船隻繼續航行回台灣，同時也警告永滿順號及土耳籍船員，勿再犯相同錯誤。

駐印尼代表處指出，代表處積極進洽印尼方相關單位，駐處人員也趕赴巴淡島協處，獲告該船在查無違禁品及具體違法事項後已獲放行，人船均安，漁獲也無損失。（編輯：林憬屏）1080807

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報