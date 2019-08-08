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宜蘭外海6.0地震
宜蘭外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，最大震度宜蘭縣6級，台北市等地區也有4級震度。
宜蘭外海6.0地震
新聞專題
宜蘭外海6.0地震4/16

清晨地震 南機場夜市公寓手扶梯損毀

最新更新：2019/08/08 11:41

（中央社記者劉建邦台北8日電）宜蘭外海今晨發生芮氏規模6地震，台北市區發生多起建物毀損案，建管處統計至上午11時止，獲報19件，南機場夜市附近公寓出現水泥牆剝落、手扶梯裂開，勘驗後無安全疑慮。

依中央氣象局地震測報中心地震報告，今天清晨宜蘭外海發生芮氏規模6地震，最大震度在宜蘭武塔，高達6級，2級以上人體可感受的總搖晃時間長達76秒。

上午7時2分又發生芮氏規模4.6地震，地震深度66.4公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方14.8公里（位於宜蘭縣蘇澳鎮），最大震度宜蘭縣、新北市3級。

地震發生後，台北市區發生多起建物輕微毀損狀況，台北市政府建管處統計至上午11時止，共獲報19件，包含外牆磁磚剝落、磚牆倒塌、招牌砸落、合法建物毀損等狀況。

建管處指出，松江路與長安東路2段附近的大樓外牆剝落嚴重，所幸未有民眾受傷，已派員到場檢驗，並拉起封鎖線，此外，南機場夜市附近公寓也發生水泥牆剝落、手扶梯裂開狀況，已列為合法建物毀損，並派員偕同建築師或專業技師到場勘查。

建管處表示，有關民眾通報南機場夜市內公寓震災受損案，經委請台北市建築師公會派員勘查，判認建物外牆飾面並無剝落，樓梯間伸縮縫震碎，現無結構安全疑慮。

建管處發言人洪德豪說，獲報外牆剝落案，會逐案調派建築師赴現場勘查，若判斷有持續剝落，可能危及人車安全狀況，現場會拉起警示帶，並張貼當心墜落物告示，也會輔導社區進行必要搶修或施作緊急安全防護措施。

他指出，判定須修復民宅外牆案，會逐案列管，並通知社區管理委員會或建物所有權人限期改善，若屆期未改善，可依建築法裁處屋主新台幣6萬元罰鍰，或依行政執行法裁罰管理委員會5000元至30萬元怠金。（編輯：張銘坤）1080808

地機族
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