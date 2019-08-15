被控收賄助被告交保 前法官林德盛無罪確定

（中央社記者蕭博文台北15日電）前法官林德盛被控收賄新台幣170萬元，幫助毒品案被告具保停押，一審依貪污治罪條例判刑13年，二審逆轉改判無罪。最高法院今天駁回檢察官的上訴，林德盛無罪確定。

林德盛被控於民國94年擔任台灣高等法院花蓮分院法官期間，收受何姓男子轉交的170萬元賄款，讓一名遭羈押的李姓毒品案被告得以60萬元交保。

花蓮地方法院一審依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判處林德盛有期徒刑13年，併科罰金340萬元，褫奪公權6年。

經上訴，原應由花蓮高分院審理，但林德盛以與花蓮高分院法官多有情誼為由，聲請移轉管轄獲准，改由台灣高等法院審理。

高院承審合議庭認為，本案證人說詞不一，而且當時不違背職務的行賄行為並不構成犯罪，如果何姓男子否認將錢交給林德盛極可能成立詐欺罪，承認行賄反而可以讓自己全身而退，何男指控林德盛收賄的證詞有避重就輕的可能。

合議庭指出，檢察官指控的犯罪時間是民國93、94年，本案直到102年才由檢察官簽案偵辦，何姓男子所為的證詞已是事發8年後，此外也沒有任何補強證據，不能只依何男單方面說詞認定林德盛收賄。

高院合議庭認為，李姓毒品被告因患重病，法官依法不得駁回具保停押的聲請，從林德盛處理李男交保的歷程來看，不見任何刁難或異常，也看不出檢察官所指的收賄時間前後，林德盛處置有明顯差異，全案事證不足，改判林德盛無罪。

案經檢察官提起上訴，最高法院認為，原判決並無違反證據法則及判決理由不當等違誤，檢察官上訴無理由，今天予以駁回，林德盛無罪確定。

此外，林德盛還被控利用審理機會，以改判無罪方式，從被告家屬收下10萬元「白包」賄賂，高院更一審今年4月依貪污治罪條例判他10年有期徒刑，經上訴，刻由最高法院審理中。（編輯：方沛清）1080815