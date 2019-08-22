陸籍漁船越界作業拒檢 海巡鐵腕登檢查扣

海巡署艦隊分署第十二海巡隊21日晚間在永安外海限制水域內，發現一艘中國大陸籍漁船越界，廣播要求停船受檢時，該船竟加速蛇行逃逸，最後仍遭海巡人員鐵腕登檢查扣。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月22日

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）海巡署艦隊分署第十二海巡隊昨天晚間在桃園永安外海限制水域內，發現一艘中國大陸籍漁船越界作業，廣播要求停船檢查時，竟然加速逃逸，海巡人員鐵腕登檢，依法查扣漁船。

中國大陸自5月1日至8月16日，進行為期3個半月的「海洋伏季休漁制度」，期間在特定海域，漁船不得從事捕撈作業，近日越來越多漁船開始出海捕魚，也不時有大陸漁船越界作業。

海巡署艦隊分署第十二（新竹）海巡隊發新聞稿表示，昨天晚間近7時，海巡艇發現一艘大陸籍漁船在桃園永安外海20.4浬處越界作業，隨即廣播要求停船受檢。

新竹海巡隊表示，陸船在看到海巡艇、聽到廣播後，突然拒檢並加速蛇行逃逸，海巡艇立即上前，鐵腕強行靠船登檢，最後在淡水海巡隊協助戒護下，於今天凌晨近1時許將陸船押抵台北港，船內16人依法送辦。

新竹海巡隊指出，海巡人員在登船檢查後，查獲非法漁獲6000公斤，另也在冷凍庫發現9.5公斤豬肉，依防疫標準程序通報農委會動植物防疫檢疫局基隆分局台北檢疫站協助處理，避免非洲豬疫情流入台灣。（編輯：林沂鋒）1080822