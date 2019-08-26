台生在美失聯 課業表現優申請北科大雙聯學位

（中央社記者許秩維台北26日電）北科大學生賴致愷因雙聯學位前往美國唸書，卻傳出失聯。北科大今天表示，賴致愷在校成績優異，最後一次和家人聯繫時並無異樣，賴致愷的導師和父親近日也將赴美。

媒體報導，原就讀台北科技大學的資訊工程系學生賴致愷，於今年7月前往美國阿拉巴馬州奧本大學唸書，但8月19日開學，賴致愷並未出席，指導教授擔心有異，通報校方，結果人已經失蹤，當地警方也公布照片，請大家幫忙協尋。

台北科技大學資訊工程系主任白敦文今天出面接受媒體訪問表示，賴致愷在校成績優異，通過考試參與「3+2雙聯學位」，前3年在北科大唸書，後2年前往美國唸書，5年就可取得北科大學士學位和美國大學的碩士學位。

賴致愷在家人陪同下，於7月24日前往美國奧本大學，家人8月初回台後，都有用通訊軟體聯繫，家人和賴致愷最後一次聯繫是8月17日，當時並無異樣，但8月19日開學，賴致愷並未出現，家人、北科大及奧本大學至今未能聯繫上他。

白敦文表示，根據美國警方提供的監視器畫面顯示，最後拍到賴致愷8月18日出外吃飯，而其個人物品都還在宿舍裡，但未發現手機，目前手機已是關機狀態，美國的帳戶也無異常提領情況。

白敦文指出，賴致愷的導師、北科大教授鄭有進和賴致愷的父親將於8月28日赴美瞭解情況，也希望大家能夠一起祈禱賴致愷平安。（編輯：張雅淨）1080826