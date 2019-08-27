桃園醉男持刀闖軍營搶槍 機警衛哨制伏送辦

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）陸軍航空特戰指揮部，桃園市龍潭區武漢營區，昨天深夜發生一起醉男擅闖營區，甚至持刀企圖搶奪槍械案，在遭到營區衛哨制服後，已交由桃園市警局龍潭分局員警偵辦中。

陸軍航空特戰指揮部上午發布新聞稿表示，所屬特戰指揮部武漢營區昨天深夜，遭一名李姓男子，持刀尾隨收假人員車輛後方，意圖擅闖營區，並企圖搶奪衛哨槍械，當場遭陳姓哨長及值星官協力制伏，並通報警方帶回處理；全案現由龍潭分局中興派出所偵辦中。

警方表示，李姓男子被警方帶回警局時，身上帶有濃濃酒味，酒測值也超標。喝醉的李男不斷喃喃自語，不滿的抱怨家中的事，會持刀硬闖軍營奪槍，就是想鬧事、進監獄吃牢飯。

警方調閱監視器發現，李男是單獨一人步行到營區大門口後，就想直接硬闖門禁，隨後更拿出水果刀企圖搶奪站哨衛兵身上佩槍，但遭到在場軍官合力制伏，由於男子酒醉，警方在今天依強盜罪嫌持續進行調查，以釐清案發經過及原因。

航特部表示，軍方肯定門口衛哨兵善盡職責，緊急應變處置得宜，有效防範營區安全危安事件，除公開表揚議獎；也將援引為例，加強營區門禁管制與衛哨執勤應變能力訓練，確保營區整體安全。（編輯：陳清芳）1080827