採相思樹皮提煉毒品 網路兜售遭警逮

（中央社記者劉建邦台北29日電）陳姓情侶檔等4人在山區採「相思樹皮」後，以化學藥劑提煉具迷幻藥效果的毒品結晶體，並在網路兜售。刑事局獲報逮人送辦，初估犯案時間長達1年多，獲利達新台幣近百萬元。

刑事局今天召開破案記者會，偵二大隊副大隊長何明賢說，日前獲報，有民眾自行提煉毒品，並對外販售牟利，經查以陳姓情侶檔等4人涉嫌，陳男刻意租賃位在新北市知名夜市套房當製毒工廠，企圖透過逛街人潮規避查緝。

刑事局掌握線情資後，前往埋伏，日前見時機成熟上門逮人，搜出「相思樹皮」、製毒用具、毒品成品等證物，逮捕陳男等4人。

刑事局查出，41歲陳姓男子與女友皆無業，1年多前從網路資訊得知「相思樹皮」可提煉毒品，並自學製毒技術，就赴山區採樹皮，再透過製毒用具，自行提煉二甲基色胺結晶體，並用膠囊包裝，透過網路對外販售牟利，初估犯案時間為1年多，獲利達新台幣近百萬元。

刑事局警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，把陳男等人移送至新北地檢署偵辦，將持續擴大追查其他共犯。

刑事局指出，陳嫌提煉出的二甲基色胺是由「相思樹皮」所萃取出的幻劑，具迷幻藥效果，在歐美氾濫，台灣已列為二級毒品管制，目前案例僅有研磨成粉的半成品，這次破獲以陳男為首的製毒工廠首見完成品，顯見製毒技術嫻熟，為遏止類似二甲基色胺的新興毒品在市面流竄，後續將持續掃毒。（編輯：李錫璋）1080829