新莊某羊肉爐店深夜傳鬥毆 3人受傷送醫

新莊區某羊肉爐店2日深夜發生鬥毆，邱姓男子疑因感情糾紛率人持菜刀及木製武士刀攻擊李姓前女友的友人，警方獲報迅速逮獲邱男送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年9月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）新莊區某羊肉爐店昨夜發生鬥毆，邱姓男子疑因感情糾紛率人持菜刀等找李姓前女友理論時，造成李女的3名友人受傷，邱男等人犯案後鳥獸散，警方今天清晨3時循線逮獲邱男送辦。

警方指出，41歲李女昨晚約11時40分與友人吳姓夫妻到新莊區復興路某羊肉爐店吃宵夜，不料，李女的54歲邱姓前男友疑因感情糾紛，在得知李女行蹤後，夥同5名男子攜木製武士刀及菜刀各一把來到現場理論。雙方發生爭吵，有人大喊「不要吵了」而引爆嚴重肢體衝突。

衝突中，吳姓男子遭砍傷血流如注，吳妻及勸架的羊肉爐店林姓店長也受傷，邱男等人犯案後逃逸。警方獲報迅速趕來，並將受傷3人送醫。

吳男傷勢最嚴重，頭部擦挫傷、右小腿穿刺傷致動脈斷裂，經醫院緊急開刀縫合後已無生命危險；店長左膝脫臼及吳妻手腳多處擦挫傷，經治療後都無大礙。

警方表示， 由於店家監視器損壞，警方調閱相關監視畫面，清晨3時許將邱男逮捕到案，訊後依傷害、殺人未遂等罪嫌將邱男移送法辦，警方也鎖定其他嫌疑人積極追緝中。（編輯：戴光育）1080903