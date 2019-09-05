男子疑遭殺害焚屍 犯嫌祖父：孫子曾半夜烤肉

新北市傳出一名男子遭殺害後棄屍，警方5日前往宜蘭縣壯圍鄉其中一名江姓犯嫌的祖父住家旁空地拉起封鎖線，鑑識人員到場採證，經怪手開挖後，發現一塊疑似被焚燒過的骨骸，但警方表示仍有待釐清。中央社記者沈如峰攝 108年9月5日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣5日電）新北市傳出一名男子遭殺害後棄屍在宜蘭一處住家旁空地，該處是犯嫌江姓男子祖父住家，警方今天開挖後發現疑似焚燒過骨骸，江男的祖父說，孫子2個多月前曾半夜獨自烤肉。

新北市傳出3名嫌疑人涉嫌殺害一名男子後棄屍宜蘭縣壯圍鄉，有媒體報導死者為50多歲施姓男子，平時經營高利貸公司，不過，警方並未對外證實。

警方今天前往宜蘭縣壯圍鄉其中一名犯嫌江男的祖父住家旁空地拉起封鎖線，鑑識人員到場採證，經怪手開挖後，發現一塊疑似被焚燒過的骨骸，不過，警方表示仍有待釐清。

警方將犯嫌江男帶到現場時，江男頭戴紫色帽子戴上口罩，面對媒體詢問為何要殺人，究竟發生什麼糾紛？為何要棄屍在這裡？男子低頭沒有回應。

江男的祖父說，2個多月前江男提到要回來烤肉，當時他回應「要烤就去烤啊」，江男當天半夜一個人烤肉，他上前關切後看到江男沒有準備很多肉品，接著他就回去睡覺，只知道這樣，其他就不瞭解。不過，江男是否在壯圍鄉現場焚屍，仍有待警方進一步調查後才能釐清。

祖父表示，這間房子只有他一人住，妻子已過世2、3個月，江男當時也有回來奔喪，發生這樣的事他也很難過，江男是第2個兒子所生，兩人平常很少聯絡，只知他在工廠上班，但不知工作內容，最近也沒看到有人在外面埋東西或燒東西。

新北市警局林口分局偵查隊長許宏銘表示，全案由新北地檢署檢察官指揮偵辦，相關案情細節會由地檢署統一說明，警方已逮捕3名犯嫌，今天帶相關涉案人前來調查，至於是否有其他人涉案，會盡快釐清後向檢察官報告再統一對外說明。

許宏銘表示，「目前並未找到被害人遺體」，部分嫌疑人坦承有擄人等，但只有單一說詞，將會針對多方的說詞，逐一釐清擄人的動機與原因。（編輯：李錫璋）1080905