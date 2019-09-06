疑未拉手煞車滑動 新北婦人遭夾擊死亡

新北市消防局6日表示，中和區一處民營停車場內一名女子遭車輛夾住，經協助脫困後，將已無呼吸心跳的女子送往台北慈濟醫院。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市中和區游姓婦人今天在停車場遭自己的車夾擊，被救出時已無生命跡象，送醫後仍不治。警方初步調查，疑游婦停車準備卸貨時未拉手煞車，車輛滑行撞他車遭車門夾擊死亡。

新北市府消防局今天下午1時18分獲報，位於中和區自強路與自立路交叉口的民營停車場內，發生女子遭汽車車門夾住意外。

消防人員到場，發現游姓婦人不知何故遭廂型貨車左側駕駛座車門夾住，並卡在前方停車格另一輛汽車的左側車頭。警消到場後，立即通知轎車車主到場移車，才順利將游婦救出。

消防員將婦人救出送醫時，游婦已經無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

警方封鎖現場採證，初步調查事故原因，疑似游婦當時將車開往停車場，停車熄火後未拉手煞車，下車後車輛滑行，婦人鑽進駕駛座要控制車子卻遭車門夾擊。

警方研判，貨車滑行撞上前方停放的車子後卡住，婦人遭夾住卡在貨車駕駛座車門與座位間。真正事發原因，還要檢警進一步調查釐清。（編輯：張銘坤）1080906