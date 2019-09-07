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私菸案PTT貼文疑抹黑陳菊 陳彥霖遭裁定不罰

最新更新：2019/09/07 11:23

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）陳彥霖在批踢踢實業坊（PTT）貼文懷疑涉私菸案的總統府侍衛室少校吳宗憲在公元2010年時可能是時任高雄市長陳菊人馬，遭指造謠，台灣花蓮地方法院8月28日裁定不罰陳彥霖。

根據裁定書，陳彥霖7月24日在花蓮縣使用行動電話連結網路，以帳號Jasonchen415登入PTT論壇，發表標題「【爆卦】這個是吳宗憲嗎」文章，指「在YT看到以前的影片。2010高雄淹水的時候。說治水中央8成地方2成時的影片。站在時任市長陳菊後面的那位是嗎？難道國安憲哥也一起北漂了嗎？」並附上照片連結網址。

不過，陳彥霖雖承認發文，但稱只為了解圖片內人員是否為吳宗憲，讓PTT其他網友幫忙確認，且有網友回覆那人應為前高雄市議員藍健菖後，為避免誤會，他就刪文了。

法官認為，雖或有部分PTT網友因陳彥霖言論而起疑，並引發貼文是否真實及有關政黨政治的討論，但也不乏置身事外、隔岸觀火而單純閒聊、玩笑者，可見觀看貼文的人都未心生畏懼或恐慌，更無有何足以影響公共安寧秩序情形；尤其陳彥霖稱已主動刪文，使看文章的人有限，也沒生起過大波瀾或釀成更大風波，無證據證明有其他公序安寧混亂情形，影響程度顯然尚在社會可容許並得由參與社會群體討論、辨證、迅速自行修復範圍，應予不罰。

社會秩序維護法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1080907

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