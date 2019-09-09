韓國瑜造勢11輛機車遭灌三秒膠 警方展開偵辦

國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間在三重區的二重疏洪道舉辦造勢活動，事後卻傳出多達11輛機車的鑰匙孔遭人灌入三秒膠，警方獲報已展開偵辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 108年9月9日

（中央社記者王鴻國新北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在三重區的二重疏洪道舉辦造勢活動，吸引大批民眾參與，但事後卻傳出多達11輛機車的鑰匙孔遭人灌入三秒膠，警方獲報已展開偵辦。

警方表示，昨晚10時30分獲報有機車鑰匙孔遭三秒膠黏住，經初步了解，被灌膠的機車多停放在重新橋下近14號越堤道，經清查，有多達11輛機車受損。

警方現場找來10輛遭灌膠的車主了解狀況，同時也通知鑑識小組到場採證並調閱監視器釐清，以及現場拍照存證、抄登被害人資料並協助被害人將機車停往臨近停車場。

警方表示，目前僅李女、黃男等2名被害人至派出所完成提告筆錄，其餘受害車主均暫不提告。由於以三秒膠注入機車鑰匙孔的動作已涉及毀損罪嫌，警方將繼續調閱監視器追查偵辦全案。（編輯：方沛清）1080909