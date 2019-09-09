種大麻再製成巧克力 檢方聲押3人獲准

王姓男子等4人在苗栗縣租透天厝種植大麻，收成後加工製成大麻巧克力等，刑事局獲報後，循線調查逮人，現場查扣大麻植株與大麻巧克力成品。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真 108年9月9日

（中央社記者蘇木春台中9日電）王姓男子等4人在苗栗縣租透天厝種植大麻，收成後製成大麻巧克力。刑事局接獲線報循線逮人，查扣大麻植株與大麻巧克力；檢方訊後聲請羈押，3人獲准，另1人交保候傳。

刑事局偵查第六大隊第六隊今天指出，刑事局中部打擊犯罪中心在8月間接獲情資，指出苗栗縣竹南鎮有犯嫌租透天厝，再利用套房種植、製造大麻毒品，立即報請台灣苗栗地方檢察署指揮偵辦。

案件經刑事局偵查第六大隊第六隊與保安警察第一總隊維安特勤隊、保安警察第三總隊第一大隊、台中市政府警察局、嘉義市政府警察局、苗栗縣警察局、彰化縣警察局及嘉義縣警察局等單位，組成專案小組共同偵辦。

專案小組5日見時機成熟，持苗栗地方法院核發的搜索票，分別前往位於苗栗縣竹南鎮二處大麻毒品工廠執行搜索，當場查獲第二級毒品大麻植株共220株、大麻幼苗55株、大麻種子、栽種設備與大麻巧克力等證物，並逮捕王姓男子等4人。

檢警查出，王男等人指稱上網購買大麻種子，透過網路學習種植技術，並提煉成毒品，特別的是不只製成大麻粉與大麻油，還製成外型精美的大麻巧克力；王男等人都坦承製造，但否認販賣。

案件經移送苗栗地檢署複訊後，檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌聲請羈押，其中王男、周男與許男等3人獲准，另蘇姓共犯以新台幣5萬元交保候傳，檢警並深入追查毒品流向。（編輯：戴光育）1080909

刑事局偵查第6大隊第6隊9日表示，刑事局中部打擊犯罪中心8月接獲情資，指苗栗竹南有犯嫌租透天厝，利用套房種植大麻、製造大麻巧克力等，檢警專案小組循線調查，日前見時機成熟前往搜索，當場查扣大麻植株等贓證物。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真 108年9月9日