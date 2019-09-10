涉虐死4歲女童一審判死 男子二審辯不是故意的

（中央社記者蕭博文台北10日電）男子莊嘉億被控虐死邱姓女友的4歲女兒，一審遭判死刑。高院二審今天開庭，莊男辯稱真的不是故意害死小妹妹，被害人家屬請求維持死刑，審判長諭知辯論終結，24日宣判。

被害女童的祖父今天出庭表示，小妹妹死不瞑目，與莊嘉億無冤無仇，卻被打得遍體鱗傷，莊母莊劉禎梅明知小妹妹受重傷卻視若無睹，請求法院維持一審判決，給小妹妹與家屬一個交代。

莊嘉億辯護人則表示，莊男確實毆打女童，但持續協助餵食、洗澡，還天真以為女童傷勢會好轉，準備女童外傷好了後再帶去國術館處理骨折，發現女童無呼吸後施以CPR，並無殺人犯意。

莊嘉億辯護人還說，莊嘉億從小在打罵教育中長大，才會體罰女童，莊的犯行確實是惡，但不符兩公約的情節最重大犯行，莊男在看守所內念經迴向給小妹妹，盡力彌補家屬，鑑定報告也指莊男再犯可能性低，未達處以死刑的必要。

全案起於莊嘉億與被害女童的邱姓母親為同居人關係，邱女民國106年10月因案入獄，將女兒交給莊男照顧。

新北地方法院一審認定，莊嘉億不耐小孩吵鬧，106年10月至11月間，多次持鐵棍、毛巾等物或徒手毆打女童，導致女童多處受傷，甚至造成女童右大腿骨折，斷骨突出皮膚造成骨髓炎。

莊嘉億母親得知女童重傷，但擔心案件曝光，被通緝的莊男會被警方查獲，未將女童送醫，還向社工謊稱女童不在家而延誤就醫，直到106年11月22日，見女童已無呼吸才送醫，女童因傷重而不治。

一審認為，莊嘉億恣意毆打毫無防備能力的女童，甚至在女童臨終之際猛力毆打，行為極端惡劣，泯滅人性，有永久與世隔絕必要，依故意對兒童犯殺人罪判處死刑，莊母則處無期徒刑。

案經上訴，台灣高等法院二審今天辯論終結，定24日上午10時宣判。（編輯：方沛清）1080910