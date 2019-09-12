花蓮縣議員葉鯤璟樁腳涉買票 一審判當選無效

花蓮縣議員葉鯤璟的張姓樁腳，107年選舉期間涉嫌以1票新台幣1000元買票，經落選對手提出當選無效之訴，花蓮地院日前宣判葉鯤璟當選無效；葉鯤璟表示，將提出上訴。圖為葉鯤璟107年5月在縣議會質詢畫面。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 108年9月12日

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣議員葉鯤璟的張姓樁腳，去年選舉期間涉嫌以1票新台幣1000元買票，經落選對手提出當選無效之訴，花蓮地院日前宣判葉鯤璟當選無效，葉鯤璟則表示，將提出上訴。

65歲的葉鯤璟是第3選區（鳳林鎮、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、 萬榮鄉）縣議員，本屆是第4任，民國102年因涉LED路燈採購弊案遭起訴，新北地院判7年10個月，仍在上訴中。

原告游美雲為同選區落選頭，她主張去年選舉期間，張姓樁腳夫婦涉嫌以每票1000元為葉鯤璟買票；被告葉鯤璟否認賄選，不認識張姓樁腳夫婦，認為自己才是受害者。

判決書指出，葉鯤璟為保勝宮顧問，張姓樁腳自稱為保勝宮志工，為感念葉顧問為廟裡事務盡心盡力，是拿自己的錢出來幫忙，張姓樁腳的先生則強調不知情也沒參與買票。

張姓樁腳坦承有交付6000元賄款給選民，強調葉鯤璟從不知情；葉則強調與張姓樁腳不相識，參與廟裡事務的候選人不只他，對於顧問費用，也僅是例行性捐款，金額約2000元。

法官認為，支持者口頭宣揚候選人也能達到助選效果，張姓樁腳理當明白買票是違法，為報答而出錢買票的說詞，為掩飾用詞，認定張姓樁腳是受賄選系統結構指使，判葉鯤璟當選無效，是花蓮本屆首名被判當選無效的縣議員，全案仍可上訴。

葉鯤璟接受中央社記者訪問時指出，一定會上訴到底，捍衛自己權益，他強調與張姓信徒並不認識，張姓信徒也不是競選團隊的成員，自己是從判決書才知道張的身分，呼籲法官辦案應有具體證據。（編輯：張芷瑄）1080912