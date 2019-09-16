宜蘭女嬰因毒品身亡 生母是否涉案另案偵辦

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭一名女嬰去年10月疑因毒品身亡，警方懷疑當時載女嬰到醫院的張姓男子涉有重嫌，但經檢方偵辦後認為罪證不足不起訴；至於曾吸毒的吳姓女嬰母親是否涉案，檢方另案偵辦。

檢警調查，張姓男子在去年10月28日上午近11時，騎乘重機前往壯圍鄉吳姓女子住處附近，之後騎車搭載吳女及2個月大的蕭姓女嬰，前往國立陽明大學附設醫院急診室後就離去。蕭姓女嬰最後急救無效死亡，因張男與吳女有吸毒史，之後兩人都被依過失致死罪嫌，移送法辦。

宜蘭地檢署今天公布不起訴書指出，檢方事後會同法醫解剖女嬰採證化驗，在女嬰身上未發現因外傷造成死亡原因，死因為呼吸道感染及照顧者濫用藥物史、肺炎及安非他命作用中毒，造成呼吸衰竭及藥物中毒。

張男在接受偵訊時雖坦承曾吸毒，但否認對女嬰餵毒，他過去並不認識吳女，案發當天只是前往當地找友人，並接受友人拜託，協助將女嬰送醫急救。

丈夫因案在監獄服刑的吳女供稱，她本身雖有施用安非他命，但未曾餵食毒品給小孩。案發前一晚，她曾餵女嬰喝牛奶，但女嬰喝不太下，且還嘔吐，直到隔天凌晨2時許女嬰才睡著，不料上午約10時，女嬰嘴唇發紫且已沒有呼吸心跳，才拜託當時在住家附近的張男協助將女嬰緊急送醫。

檢方最後偵結，認為張男因罪證不足，不起訴處分；至於女嬰生母吳女涉及過失致死罪嫌部分，另案偵辦中。（編輯：李錫璋）1080916