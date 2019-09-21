刑事局公布高風險網購平台 美妝購書網入列

（中央社記者劉建邦台北21日電）刑事局今天公布1月至8月高風險網路賣場排名，包含知名美妝網購平台及購書網，詐騙集團假冒客服人員以誤設訂單為由行騙，包含MKUP美咖、小三美日、讀冊生活都上榜。

刑事局發布新聞稿表示，165反詐騙專線統計，今年1月至8月的高風險網購賣場分別是MKUP美咖、小三美日、讀冊生活、Booking.com、HITO本舖，報案件數分別為410件、352件、260件、196件、192件。

刑事局呼籲，民眾在電商平台購物時，應先確保該平台是否具有良好資安審核機制，以免消費後，個資遭盜取還遇詐騙。

刑事局指出，23歲鄭姓女子日前在MKUP美咖購入美妝品，事後接到詐騙集團來電佯稱是客服人員，並以「工作人員不小心誤設訂單變成分期付款」為由，要求鄭女按指示至ATM確認是否遭扣款，導致鄭女事後不慎匯出零用金，財損新台幣5000多元。

25歲鍾姓女子日前同樣在MKUP美咖網站買美妝品，詐騙集團以相同手法詐騙鍾女，並要求以遊戲點數付款，鍾女事後財損2萬5000元。

刑事局指出，只要聽到「誤設定單需赴ATM付款」、「購買遊戲點數」等關鍵字，通常就是詐騙，可主動撥打網購平台客服電話或撥「165」反詐騙專線諮詢。（編輯：方沛清）1080921