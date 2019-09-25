警破獲暴力宗教集團 被害人2歲至80歲都有

（中央社記者趙麗妍台中25日電）刑事局破獲以61歲林姓婦人為首的暴力宗教集團，該組織涉嫌以暴力毆打、凌虐欲脫離的成員，受害者2歲至80歲都有。法院裁定林婦羈押禁見。

台中地檢署指揮刑事局偵查第六大隊破獲以林姓婦人為首的暴力宗教集團後，今天在刑事局中部打擊犯罪中心召開記者會。

會中，警方表示，破獲該暴力宗教集團，並找到18名被害人，其中年紀最小為2歲幼兒，年紀最大80歲的老人，警方發現有信眾被打得鼻青臉腫，但仍堅稱身上的傷是自己打的。

警方指出，日前因追查一名台灣女子在中國大陸死亡案件，意外發現該組織，該團體在中國大陸、台中、南投設置據點，信眾約有百人，該團體吸收未成年人脫離家庭，涉嫌以暴力手段毆打、凌虐要脫離的成員。

警方今年8月發動查緝，搜索並查緝暴力犯罪事證，該暴力宗教集團以林婦為首，信眾稱呼她為「聖師」、「阿母」、「媽咪」等，信眾每天得不停寫懺悔書，動輒以寫不好為由退回重寫或遭毆打，信眾只要有脫離組織的行為或想法也會遭毆打，集團主張毆打是「驅魔」儀式，要驅離體內的壞東西。

警方指出，該組織信眾被打的理由無奇不有，舉凡沒有舉手報備或穿拖鞋、躺在椅子睡覺等都會被打，就連組織內幹部也常被打得鼻青臉腫、面目全非、身心受創嚴重，手段相當兇殘，已連繫相關單位介入安置。

警方將集團主嫌、成員帶回來偵訊，訊後依涉嫌組織犯罪防制條例、傷害致死及傷害等罪嫌，將犯嫌移送台中地檢署偵辦，法院裁定主嫌羈押禁見。（編輯：戴光育）1080925