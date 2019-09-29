開貨車巡田受困暴漲溪床 警巡邏車拉上岸

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）颱風米塔影響，近日常有局部大雨發生，花蓮縣卓溪鄉彭姓農民昨天開貨車欲涉過清水溪巡視稻田，被暴漲溪水卡住、動彈不得，警方獲報趕往救援，才將貨車拉上岸邊脫困。

彭姓農民今天凌晨在臉書社團特別貼文感謝玉里分局員警的辛勞。

花蓮玉里警分局表示，卓樂派出所副所長王文進與警員李志凡昨天下午執行交通稽查勤務時，接獲民眾報案稱車輛受困清水溪。兩人趕赴現場，發現一輛白色貨車深陷溪流中動彈不得。由於貨車引擎尚能發動，僅是4個輪子陷入溪水泥沙中無法駛出，於是便以繩索綁住警用巡邏車，順利將貨車拖至岸邊，讓彭姓農民安全返家。

玉里警分局長呂育騰說，近日山區午後易有大雨導致溪水暴漲，民眾勿徒步或駕車涉水越過河床，以免發生危險及造成財物損失。

颱風米塔逐漸逼近東台灣，中央氣象局已發布海上警報，風勢持續增強中，警方提醒民眾，颱風來襲期間，低窪地區及鐵道下涵洞便道，隨時會因積水或溪水暴漲而封閉，為避免用路人受困甚至造成傷亡，請民眾注意配合警方的管制措施，更不要到海邊、河川等易發生災害危險地區玩水或觀浪，避免發生危險。（編輯：管中維）1080929