無名貨輪擱淺宜蘭 航港局颱風期間加強監控

一艘無名貨輪日前在宜蘭大溪海域擱淺至今，由於颱風米塔來襲，地方憂心船身可能被大浪解體。交通部航港局30日表示，已派人隨時監控，待颱風過後將評估解決方式。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年9月30日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）一艘疑似中國大陸貨輪擱淺在宜蘭大溪海邊數日。由於颱風來襲，地方憂心可能被大浪解體，影響環境。交通部航港局今天表示，已派人隨時監控，颱風過後將評估相關解決方式。

這艘疑似中國大陸貨輪失去動力，27日凌晨在新北市三貂角外海漂流，船上無人，受到風向及海流影響，28日起擱淺在宜蘭縣頭城鎮大溪火車站前方礁石區，暫無重大油污染風險。

交通部航港局北部航務中心昨天原本預計將無名貨輪拖離，但因颱風米塔逼近，相關單位決定暫緩拖帶，並布設攔油索防止海域受到污染，等颱風過後再繼續處理。

宜蘭縣頭城鎮大溪里長藍五富說，這艘無名貨輪到今天下午仍在現場擱淺，貨輪擱淺問題可能受颱風影響更為嚴重，甚至還有可能遭大浪拍打解體，屆時重機具可能因沒有廣大的工作腹地，無法就地解體。

航港局北部航務中心主任張德義說，受颱風影響雖暫時無法立即將無名貨輪拖離，但已經派人於颱風來襲期間，在現場隨即監控貨輪情況，颱風過後將進一步評估解決方式。（編輯：張銘坤）1080930