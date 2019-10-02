陸船越界逃逸擦撞海巡艇 繳430萬元驅逐出境

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）中國大陸籍漁船「閩獅漁07558號」於8月21日時非法越界捕魚，見海巡人員前往查檢竟蛇行逃逸，並碰撞到海巡艇，今天繳罰鍰與維修費共新台幣430萬元後，驅逐出境。

海巡署艦隊分署第十二（新竹）海巡隊今天發新聞稿表示，陸籍漁船「閩獅漁07558號」於8月21日時，未經許可進入台灣限制水域，在桃園永安領海基線外20.4浬非法從事漁撈行為。

新竹海巡隊表示，當時巡防艇前往查檢時，陸船見狀立即加速並蛇行逃逸，過程中與海巡艇發生碰撞，造成海巡艇船艏破損，因此需由陸方船東負責賠償，支付修復費用新台幣250萬元。

新竹海巡隊表示，針對陸船「閩獅漁07558號」非法越界捕魚案，今天依規處180萬元罰鍰，經確定款項均已匯入國庫後，已由新竹海巡隊將該船及16位大陸船員驅逐出境。（編輯：方沛清）1081002