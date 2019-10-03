南方澳大橋坍塌 林佳龍：港務公司顯有疏失

（中央社記者余曉涵台北3日電）宜蘭南方澳大橋坍塌，交通部長林佳龍今天表示，港務公司顯有疏失且有錯誤理解，南方澳大橋為特殊橋梁，本來就應該用更嚴格標準檢修。

立法院交通委員會今天邀請交通部長林佳龍備質詢並針對「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件」進行專題報告。

林佳龍會後接受媒體聯訪表示，宜蘭南方澳大橋是特殊橋梁，本來就應該用更嚴格的標準，有些檢測項目宜蘭縣政府漏掉了，不代表港務公司可以參考辦理。

林佳龍說，一般規定橋梁2年就要做檢測，特殊橋梁因為鹽分、海風、載重等，應該要更嚴格而不是更寬鬆。

他指出，因此港務公司說依照法令可在4年內辦理是錯誤理解，2年就應該要定期檢查，未來也會按照這個標準嚴格辦理。

根據交通部公路橋梁檢測及補強規範，新建橋梁應於完工使用後2年內進行第一次定期檢測，爾後定期檢測的間隔以2年為原則。如有特別情況，公路養護管理機關、公路養護單位得視實際狀況調整，但不得超過4年。

至於台灣港務公司董事長吳宗榮去職一案，因台灣港務公司有相關的組織規定，要召開董事會，會依照相關程序辦理。

林佳龍說，雖然宜蘭南方澳大橋一開始有不知道由誰管的問題，但3年前就已釐清是港務公司為維修管理單位，這時候港務公司卻不夠積極主動，啟動新的檢測計畫，就參考宜蘭縣政府的辦理維修，而漏掉關鍵項目，顯有疏失，就由現任董事長吳宗榮承擔責任，但由誰接任或代理，則還會再決定。

林佳龍說，希望藉由這次事件全面檢討改善，相關16座港務公司的橋梁，必須在3個月內完成檢測跟提出完整的補強與改善計畫。

懲處名單部分，林佳龍說，過去有涉及的人都會一併調查後釐清責任，該負的責任也要加以追究。（編輯：張雅淨）1081003