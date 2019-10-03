澄清湖圍捕百公斤巨蟒 警消人蛇大戰有驚無險

一條長約6.5公尺蟒蛇3日出現在高雄澄清湖風景區，警消多人圍捕展開人蛇大戰，過程有驚無險，最後合力制伏巨蟒，無人受傷。（高市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年10月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）一條長約6.5公尺蟒蛇今天出現在高雄澄清湖風景區，警消多人圍捕展開人蛇大戰，過程有驚無險，無人受傷；多名警消隨後合力將重約100公斤的巨蟒載回，將送交高雄市農業局處置。

高雄市消防局指出，這隻網紋蟒長約6.5公尺、重約100公斤，中段寬約30多公分相當成人大腿粗，下午被澄清湖風景區割草人員發現蟒蛇在風景區道路，報警處理。

消防局獲報後，派出3車7人到場圍捕，消防人員拿出捕蛇夾深入草叢中夾住蛇頭後，多人一擁而上合力制伏，蟒蛇數度掙脫拒捕，過程有驚無險，無人受傷。

警消人員隨後將落網的巨蟒放置在向水利局借來的大水桶中，再合力扛上小卡車載回安置，消防局並轉知農業局動物保護處前來收取善後。

路旁驚險捕蟒這一幕引起路過民眾圍觀，也有民眾拿出手機拍攝消防人員捕蛇的過程。（編輯：張芷瑄）1081003