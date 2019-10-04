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海巡快打艦隊查扣違法越南船 船上滿是漁獲

最新更新：2019/10/04 16:06
海巡署艦隊分署於米塔颱風來臨前超前部署艦艇進駐高雄港，2日在台灣漁船協助下，發現越南漁船越界作業，越南漁船更企圖以蛇行方式逃逸，海巡花蓮艦與10026艇出動包抄，最後強行登檢控制越船。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年10月4日
海巡署艦隊分署於米塔颱風來臨前超前部署艦艇進駐高雄港，2日在台灣漁船協助下，發現越南漁船越界作業，越南漁船更企圖以蛇行方式逃逸，海巡花蓮艦與10026艇出動包抄，最後強行登檢控制越船。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年10月4日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）正值西南海域秋季漁汛期，海巡署南區分署今天表示，2日查獲越界到屏東鵝鑾鼻海域捕魚的越南漁船，船艙有鮪魚、鬼頭刀等漁獲，船已押解回高雄港，函送主管機關裁罰。

海巡署表示，海巡署艦隊分署近期接獲漁民提供情資，指在鵝鑾鼻西南方專屬經濟海域發現有越南籍漁船越界捕魚，因目前正值西南海域秋季漁汛期，且通報海域為台灣鮪魚、旗魚、鬼頭刀的重要魚場，越南漁船未經許可進入台灣海域作業，已嚴重損害台灣漁民權益。

艦隊分署獲報後，立即召開專案會議，於米塔颱風來臨前超前部署艦艇進駐高雄港，2日在台灣漁船協助下，發現越南船在鵝鑾鼻西南方127浬海域，越船發現海巡艦艇後，以蛇行方式抗拒並往南逃逸，花蓮艦與10026艇在海上進行包抄，最後強行登檢控制越船。

海巡署指出，越船上有5人，船艙有鮪魚40尾、鬼頭刀40尾等漁獲，因越南也是非洲豬瘟疫區，海巡人員不敢輕忽，執行清艙特別謹慎小心，清查後沒有發現漁船上有豬肉及相關製品，經初步訊問越籍船長，船長對於在台灣專屬經濟海域違法捕撈坦承不諱。

海巡署昨天將越船押解到高雄港，押解航行距離遠達150浬，歷經26小時航程。高雄海巡隊已將越船函送主管機關裁罰。

海巡署表示，漁民朋友是海巡的眼睛，這個案件能順利查獲全有賴漁民即時通報，漁民如發現海上有外籍漁船違規作業，請透過漁會或相關管道通報。（編輯：黃世雅）1081004

海巡署南區分署4日表示，2日查獲越界到屏東鵝鑾鼻海域捕魚的越南漁船，花蓮艦與10026艇在海上進行包抄，強勢登檢，人船目前皆已押解回高雄港，函送主管機關裁罰。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年10月4日
海巡署南區分署4日表示，2日查獲越界到屏東鵝鑾鼻海域捕魚的越南漁船，花蓮艦與10026艇在海上進行包抄，強勢登檢，人船目前皆已押解回高雄港，函送主管機關裁罰。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年10月4日
海巡署艦隊分署日前查獲越界到屏東鵝鑾鼻海域捕魚的越南漁船，在船上發現鮪魚、鬼頭刀等漁獲，海巡署3日已將越船押解到高雄港，押解航行距離遠達150浬，歷經26小時航程。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年10月4日
海巡署艦隊分署日前查獲越界到屏東鵝鑾鼻海域捕魚的越南漁船，在船上發現鮪魚、鬼頭刀等漁獲，海巡署3日已將越船押解到高雄港，押解航行距離遠達150浬，歷經26小時航程。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年10月4日
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