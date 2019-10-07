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滿載家中回憶物品遭竊 金門警方速逮犯嫌

最新更新：2019/10/07 11:21

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣一店家將滿載家中回憶的白色置物箱放在門口，引起竊賊覬覦而被竊，金門縣警察局接獲報案後一天內就逮獲林姓犯嫌。警方表示，林嫌相當懊悔，願意賠償，全案送辦。

金門縣警察局金城分局金城派出所今天表示，王姓被害人在金城鎮經營服飾店，因急於搬家，將兒子國中時期50餘本課本、數套制服、手繪畫作、陶藝品及全家成長相簿等，全數裝入白色置物箱，放在店門口，打算隔天再整理；沒想到第2天發現置物箱不翼而飛。

由於置物箱內為全家人的回憶，無法用金錢衡量，被害人心急如焚轉而求助警方協助。

金城分局表示，林姓竊嫌為掩人耳目躲避警方查緝，選擇在清晨6時許犯案，但仍難逃警方法網，一天內就被逮獲。全案依竊盜罪嫌移送福建金門地方檢察署偵辦。

警方表示，林姓竊嫌相當懊悔，表示願意賠償被害人損失，但因有些衣物已丟棄，無法找回。

金城分局分局長李益杰對線上警網在接獲勤指中心通報後，能立即迅速抵達現場積極偵辦表示嘉勉外，並說，對任何犯罪行為絕對嚴懲不貸，同時呼籲民眾勿隨意放置貴重物品，加強門禁管制，防止類似竊案再度發生。（編輯：黃世雅）1081007

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