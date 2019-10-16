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首頁 / 社會

轎車在派出所前自撞分隔島 3人輕重傷

最新更新：2019/10/16 10:01
32歲林姓男子16日駕駛自小客車，疑因閃避機車緊急煞車，失控衝撞分隔島後在高雄捷運站體前打橫停住，造成車輛引擎蓋凹陷、前擋玻璃破碎，保險桿掉落。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年10月16日
32歲林姓男子16日駕駛自小客車，疑因閃避機車緊急煞車，失控衝撞分隔島後在高雄捷運站體前打橫停住，造成車輛引擎蓋凹陷、前擋玻璃破碎，保險桿掉落。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年10月16日

（中央社記者程啟峰高雄16日電）一輛自小客車今天清晨行經高雄新興警分局中正三路派出所前，疑因閃避機車失控自撞分隔島後在高捷站體前打橫停住，車頭幾乎全毀，造成車上3人輕重傷，肇事原因警方調查中。

新興警分局指出，中正三路派出所值班員警清晨4時30分聽聞派出所前發生碰撞巨響，上前查看發現一輛自小客車自撞分隔島打橫高捷站體前停住，該車引擎蓋凹陷前擋玻璃破碎，保險桿掉落，但高捷站體並未受損。

警方調查，32歲的林姓男子駕駛自小客車行經中正三路，疑因閃避開封路南下急駛的一部機車緊急煞車，一時失控打轉先衝撞分隔島後再彈回高雄捷運站體才停住，造成該車引擎蓋凹陷前擋玻璃破碎，保險桿掉落。

警方表示，車禍後，車上男女自行爬出車外，林男當場昏倒路上，前座乘客30歲的陳姓女子爬出車外，頭部血流如注、右手骨折坐在路邊哭泣，兩人經送醫都無生命危險；後座乘客26歲的謝姓男子多處擦傷不願就醫。林男經抽血檢測並無酒駕，肇事原因仍調查中。（編輯：李錫璋）1081016

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