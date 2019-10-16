貼文嫌F16V戰機買貴被送辦 法官裁定不罰

（中央社記者劉世怡台北16日電）伍姓男子在臉書貼文指採購F-16V太貴，根本就是「盤子」（凱子）的行為，遭國防部報警舉發散布謠言，被依違反社維法送辦。法院審理認定，軍購案為可受公評的事，裁定不罰。

全案緣於，刑事警察局8月29日接獲國防部舉發指出，伍姓男子7月5日在臉書以暱稱「Hill Wu」發文：「為什麼執意花3800億去買66架F-16V?根本就是盤子的行為啊…，英國買138架F35也不過3620億..等」不實言論。警方調查後，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散布謠言，足以影響公共安寧行為，函送法辦。

台北地方法院簡易庭法官調查後認為，所謂謠言是指無事實根據憑空捏造、無的放失的行為，不問出於口頭或文字，並不以發生實害為必要，而憲法第11條有規定，人民的言論自由應予保障。

法官認定，伍男的文章內容，是以疑問句方式對於軍事採購提出問題、質疑，主要目的在表達軍事採購內容是否恰當所為的評論，並非故意捏造不實謠言。

法官認定，軍事採購案涉及國防安全相關議題，為可受公評之事，伍男的言論，應屬憲法保障言論自由的範疇，雖然他的貼文有瀏覽者進行討論，但仍不足以認定會使聽聞者產生畏懼或恐慌、進而影響公共安寧，與違反社會秩序維護法構成要件不符，因此裁定不罰。全案可抗告。（編輯：李錫璋）1081016