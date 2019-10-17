高雄人倫悲劇 家暴逆子持剪刀刺死母親

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高雄市小港區今天發生一起人倫悲劇，李姓男子疑與母親起口角，在家持剪刀猛刺母親胸部等多處致死，警消趕到時李母已氣絕身亡，當場逮捕換下血衣的李男，全案警方調查中。

小港警分局指出，今天下午接獲轄區松金街一間透天民宅發生凶殺案，警方據報趕到時發現屋內一名婦人倒臥血泊中，已氣絕身亡，死者兒子當場被警方帶回偵辦；警方鑑識人員隨後在現場拉起封鎖線採證，並報請檢察官相驗死者，釐清案情。

警方調查，35歲的李男有多次家暴紀錄，63歲的李母之前有聲請保護令讓李男搬出去，但由於最近保護令過期，李男又搬回家與母親同住，不過母子倆長期不睦，時常吵架。

警方指出，李男上午在家疑因與母親細故衝突，憤而拿剪刀刺入母親胸口、腰部，警方趕到發現李母已明顯死亡，且李男竟未將她送醫。李母身上留有數十處穿刺傷，現場一片凌亂，還有木椅被砸斷，一把沾滿血跡的剪刀則被丟在房門外樓梯間。

警方及消防救護人員趕到時，李男已換下血衣，且淡定開門帶警消人員上樓至命案現場，還向警方要求請律師為他辯護。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081017