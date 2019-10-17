女駕駛打D檔又沒拉緊手煞車 險撞茶博會人群

一名女子17日開車到2019南投茶博會現場，下車詢問時，疑因手煞車沒拉緊且檔位還在D檔，導致車輛失控衝向人群，所幸當下一名警察俐落進入車內踩下煞車，才化解危機。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年10月17日

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）一名中年婦女今天開車前往南投茶博會，不料下車時疑沒拉緊手煞車且打到D檔，導致車輛失控衝向人群，所幸當時有一名警察俐落跳入車內踩煞車，才化解危機避免傷亡。

一名婦人今天開車前往南投世界茶業博覽會參觀，行經中學路與光華路口交通管制點時，未將車輛熄火便下車詢問「哪裡可以停車」，但因手煞車沒拉緊且檔位還在D檔，她下車幾秒後車輛便緩緩向前滑行，後座一名女子見狀趕緊開門衝下車，意圖攔阻車輛滑行。

由於後座女子拉不開駕駛座車門，只能被車輛拖著向前跑，這時女駕駛見狀回頭幫忙，但兩人合力仍未能打開車門，只能眼看車輛衝向前方人群。

南投縣警察局中興分局警備隊副隊長楊舜發見狀，便俐落打開駕駛座車門「跳進去」，成功踩住煞車，化解對其他遊客可能的傷害。

楊舜發表示，上午負責茶博會活動人潮及車潮疏導管制工作時，遇到這名婦人詢問「車上載2名身障人士，可否開進去停車」，他答應後卻看見婦人的車輛衝向他，便趕緊開門「跳進」駕駛座踩煞車，再將檔位由D檔打入P檔，最後拉緊手煞車。婦人事後連聲道謝，楊舜發則安慰她「人平安就好」。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081017