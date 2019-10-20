假投資博弈真詐財頻傳 3個月計83案

（中央社記者黃麗芸台北20日電）刑事局今天指出，詐騙集團利用線上博奕網站詐財，統計今年7月至9月假投資博奕網站詐財案達83件，台中市童姓男子看到「投資博奕」廣告遭誘騙下注投資，財損新台幣170萬元。

內政部警政署刑事局今天發布新聞稿表示，近期詐騙集團利用線上博奕網站詐財案頻傳，集團成員誘騙民眾下注投資，偽稱投入資金即可保證獲利，直到受害人想領回獲利卻無法提領，且網站也無法連線，才驚覺被騙。

刑事局統計資料指出，今年7至9月的假投資博奕網站詐財案共計有83件，且以「馬力諾全球娛樂」的7件居冠，其次為「頂尖集團」和「高登全球娛樂」各6件，「WD環球國際」5件居第三，另「CIS環球娛樂」及「NCI新彩國際」也各有4件。

同時，其餘博奕網站在詐騙得手金錢後就關閉，被害人防不勝防。

台中28歲的童姓男上班族日前在社群軟體Instagram看到「投資博奕」廣告，隨後就被歹徒誘使至「頂尖集團」博奕網站儲值、試玩，且每次下注都命中，帳面資料也顯示有獲利，童男不疑有他又依歹徒指示，續玩其他博奕遊戲，並聽從指示進行「超商代碼繳費」，直到無法提領獲利且網站直接「不出金」，才驚覺受騙，財損達170萬元。

另外，台中20歲的戴姓男大學生同樣在Instagram看到「投資博奕」廣告，加入對方LINE好友後，被歹徒以「掌握網站後台方程式」、「9成獲勝率」等話術誘騙投資，小額獲利後又被誘騙投入大筆資金，甚至申辦貸款及向友人借款投資，最後輸掉全部投注資金，才察覺有異，經向165專線查證確認受騙，遭詐逾40萬元。

刑事局呼籲，民眾應慎選投資管道，並注意避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號商品，更勿輕信網友口耳相傳等來路不明投資管道，以免上當；另外，在線上博奕網站從事客服人員或參與賭博行為，恐涉刑法賭博罪嫌，提醒民眾切勿觸法。（編輯：洪學廣/李亨山）1081020