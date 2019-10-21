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前立委女兒與夫涉架盜版影音網 一判刑一無罪

最新更新：2019/10/21 13:49

（中央社記者劉世怡台北21日電）前立委梁牧養女兒梁連瑛與趙姓丈夫被控設立非法影音網站「ishowfile」，提供院線片供下載，遭起訴。士院日前依違反著作權法判趙男1年10月，梁女部分罪證不足，獲判無罪。

士檢地檢署起訴指出，梁連瑛與韓籍丈夫趙善明涉嫌在民國102年成立非法影音網站「ishowfile」，除了讓付費會員下載電影外，也鼓勵以點數換現金方式，讓會員上傳盜版的高畫質影片，包括「美國隊長2」、「玩命關頭7」等當時院線大片。

迪士尼等8片商跨海提告，而檢警104年也搜索趙男在台北市士林區的住家，並查扣2台電腦主機、3台伺服器等，將梁、趙法辦。士檢於105年6月間偵結，依違反著作權法將兩人起訴，案件移審由士林地方法院審理。

士院日前認定，趙善明圖謀私利，以經營「ishowfile 網站」之方式營利，使公眾得透過加入「網站成為會員，公開傳輸及重製未經授權的66部視聽著作，侵害著作財產權，且本案偵審期間均否認犯行，未取得片商諒解，判刑1年10月。

士院認定，本案依卷存證據，尚難認梁連瑛有參與經營「ishowfile 網站」的主觀犯意，且相關證據不足以認定梁女犯罪，因此判她無罪。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1081021

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