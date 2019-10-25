遠傳AI打擊詐騙 獲刑事警察局表揚

遠傳電信運用人工智慧（AI）等技術協助打擊詐騙，成效顯著，25日獲刑事警察局表揚，由警政署刑事警察局局長黃明昭（右）親自頒獎給遠傳總經理井琪（左）。（遠傳提供）中央社記者吳家豪傳真 108年10月25日

（中央社記者吳家豪台北25日電）遠傳電信自2018年起協助警方，利用大數據、人工智慧（AI）等核心技術揪出詐騙犯，今天獲刑事警察局頒獎，由遠傳總經理井琪出席領獎，並分享遠傳打擊詐騙的經驗。

井琪表示，去年8月，遠傳接到刑事警察局要求協助後進行分析，發現許多用易付卡的詐騙電話源自廈門地區，原來是因為遠傳在金門的訊號太好，意外成為詐騙犯的首選，得以從境外撥打台灣電話。

井琪說，為了從源頭解決問題，遠傳派出工程團隊前往金門調整基地台訊號，並實際搭船至海中央測試訊號強度，讓金門的用戶不受影響，但在10公里外的廈門就收不到遠傳訊號，第一步就讓詐騙電話減少近4成。

遠傳再將過去的詐騙電話資料進行大數據分析，利用機器學習模型找出詐騙犯的36個關鍵線索，讓詐騙電話數量減少近9成。

井琪表示，針對這項創新的AI應用，遠傳已申請專利，未來也會導入信用卡的犯罪預防，將犯罪預防的商機延伸至海外或合作夥伴。（編輯：郭萍英）1081025