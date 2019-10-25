當街押人持針凌虐 刑事局逮7幫派分子

（中央社記者劉建邦台北25日電）幫派分子林姓男子曾涉嫌威脅知名男藝人外，還恐嚇店家索取保護費，被害人因欠債無法償還，遭當街押走外，還被林男拿針凌虐。刑事局獲報後循線逮捕林男等7人，訊後送辦。

刑事警察局今天召開記者會，偵一大隊副大隊長許益祥表示，日前接獲檢舉，以林男為首幫派，涉嫌當街強押被害人，並以脅迫、凌虐等手段逼被害人簽本票，過程中，還教唆小弟持棍棒毆打被害人四肢，導致骨折，並持長針刺傷、凌虐被害人身體。

警方查出，林男為竹聯幫旗下分會會長，平時在新北市等處犯案，其中一名被害人疑因積欠賭債，遭林男催討，過程中，林男夥同小弟當街擄人，並前往被害人住家裝監視器掌握被害人行蹤，甚至持槍到被害人家中開槍。

警方表示，林男曾為收取保護費，遭店家拒絕，事後找小弟前往砸店，此外，知名男藝人也曾遭林男等人以言語恐嚇。

刑事局掌握線索多日後，得知林男等人住處，派員到台北市、新北市及宜蘭市等處逮人，逮捕林男等7人到案，並查扣開山刀4把、鋁木棒4支、辣椒水1罐及新台幣12萬餘元等物。

刑事局訊後依涉嫌違反擄人勒贖及恐嚇取財等罪嫌，把林男等7人移送新北地檢署偵辦。警方指出，為淨化選前治安環境、防制暴力介入選舉，杜絕黑幫勢力介入政治，將持續肅清黑幫，貫徹打擊犯罪決心。（編輯：方沛清）1081025