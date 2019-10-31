南方澳斷橋加油站員搶救油罐車司機 中油表揚

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，當地加油站員工王昭軒（右2）、林宏茂（左2）等4名加油站員工不顧自身安危，及時搶救受困車內的油罐車司機張建昌。台灣中油公司總經理李順欽（左）31日前往南方澳表揚、致謝。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年10月31日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，當地4名加油站員不顧自身安危，及時搶救受困車內的油罐車司機張建昌，台灣中油公司總經理李順欽今天前往南方澳表揚、致謝。

南方澳跨港大橋坍塌事件發生時，台灣中油油罐車司機張建昌正駕駛油罐車從橋上經過，隨著橋體坍塌，整輛油罐車與橋面一起摔落到橋墩附近地上。

當時張建昌因受重傷，在車內無法移動，眼看情況危急，油罐車隨時可能起火燃燒，附近加盟中油的漁友漁船加油站4名站務員王昭軒、林宏茂、陳嘉政及伍正輝急忙搬來梯子，冒險爬上油罐車，合力將張建昌救出，等候救援人員到場送醫。張建昌經過醫院治療後，如今總算脫離險境。

為了對王昭軒等4名站務員當時奮不顧身相救的精神致上最高敬意，中油上午在蘇澳區漁會舉辦表揚典禮，由李順欽頒發感謝狀肯定4人義行，表彰他們是名符其實的「民間英雄」。

張建昌妻子今天也出席表揚典禮，她除贈花還特別準備豬腳麵線，送給這4名救命英雄。

李順欽說，人間處處都有愛，特別是在當時如此緊急時刻，4名站務員完全不顧自身安危前往救援，這樣的精神令人敬佩；4名站務員將張建昌救出後，油罐車頭立即起火，可說是在千鈞一髮間及時搶救。這起英勇事蹟傳出後，不僅家屬及中油萬分感謝，社會大眾都十分感動。

「那天如果沒有漁友這幾位勇敢壯丁出手搭救，可能我的命就將隨著縷縷濃煙飄向西行」，張建昌由於還在養傷，他親筆寫信，由妻子在會中唸出。

張建昌在信中表示，由於4名站務員義無反顧像快打部隊的效率，把他從死神手中搶救下來，也改變了他後半生的命運，心中滿懷感激與感恩。

王昭軒致詞時指出，他聽完張建昌的信後很感動，差點掉淚。當時唯一念頭就是救人，其它沒多想，救出人後才一分鐘，油罐車就起火；事後回想，當時真的很危險；現在只希望張建昌趕快康復。（編輯：戴光育）1081031