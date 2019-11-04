新北板橋民宅傳槍響 少年太陽穴處有槍傷不治

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市板橋大觀路一處民宅，今天晚上約6時許傳出槍擊案。一名17歲少年在家中受到槍傷。消防單位據報前往救護，將傷者送醫不治。警方已介入調查槍案原因是否與輕生有關。

新北市府消防局表示，今天晚上6時接獲傷者的母親報案指稱，位於板橋區大觀路二段一處民宅自家，17歲的秦姓兒子倒臥在床上，頭部靠近太陽穴處有槍傷。

消防局立即派救護車前往搶救，將已經無呼吸、無脈搏的秦姓少年，送往板橋亞東醫院急救，並在今天晚間宣告不治。

板橋警分局初步調查，秦姓少年的母親今天晚上返家後，發現兒子倒臥在房間床上，頭部靠近太陽穴處有槍傷，嚇得趕緊報案求救。

目前警方已封鎖現場介入調查，釐清案發經過。初步瞭解，死者頭部有兩個傷口，疑似一進一出的槍傷。現場並且發現有一把手槍，至於，死者是否持槍自戕，還要由檢方相驗進一步調查。（編輯：李錫璋）1081104

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