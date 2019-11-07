民眾傳中國禁所有居民赴台旅遊 遭罰3500元

（中央社記者蕭博文台北7日電）黃姓民眾透過LINE轉傳海峽兩岸旅遊交流協會假公告，散布中國大陸8月15日起禁止所有居民赴台旅遊等謠言，士林地院認為足以影響公共安寧，5日裁罰3500元。

社群媒體8月間流傳一張公告，指稱「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。8月15日起禁止所有居民赴台旅遊，9月1日起撤離所有在台大陸居民，9月10日撤離完畢。」公告署名為海旅會。

家住新北市的黃姓民眾透過Line通訊軟體，將公告圖片傳送至「汐止好友」群組，案經新北市政府警察局汐止分局移送士林地方法院內湖簡易庭。

法院今天公布的裁定書指出，法官依台灣事實查核中心事實查核報告認定，原始公告內容只有「8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，包括禁止所有居民赴台旅遊、撤離所有在台大陸居民等其餘內容均為不實。

裁定書提到，黃姓民眾坦承在微信某群組看到此訊息就覺得是假的，但沒有做任何查證，法官因而認定，黃姓民眾對該謠言未盡基本查證義務，且不實內容確實足以影響公共安寧。

法官認為，黃姓民眾有社會秩序維護法第63條第1項第5款散布謠言足以影響公共安寧的行為，裁處罰鍰新台幣3500元，本案仍可抗告。（編輯：李亨山）1081107