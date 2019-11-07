吸毒緩起訴者 政院修法可處罰款或寫悔過書

（中央社記者顧荃台北7日電）行政院會今天通過「毒品危害防制條例」修正草案，目前吸毒者緩起訴必須附帶戒癮治療，未來修法後則可視情節輕重多元處置，如附帶罰款或寫悔過書等，不一定得附命戒癮治療。法案後續送立院審議。

法務部檢察司副司長李濠松出席院會後記者會時表示，現行毒品危害防制條例規定，檢察官如果要對吸毒者進行緩起訴處分，必須附命戒癮治療，沒有別的選擇，但可能有的個案情節較輕微，沒有戒癮治療的需求。

李濠松說，因此修正草案回到刑事訴訟法緩起訴相關規定，經徵詢醫療機構或其他機關意見後，可以視情節輕重，不一定要附命戒癮治療，可以要求罰款、寫悔過書、從事勞務、定期驗尿等多元處置，讓緩起訴有比較靈活的處理。

另外，李濠松表示，草案修正重點還包括扣案毒品的處置方式，現在要等法院判決後，扣押的毒品才可銷毀，但是保管毒品需要耗費大量人力物力，有的毒品還有揮發危險性。因此這次修法明定，在判決確定前，對於有危險性、有損失毀損之虞、不便保管或保管費用過鉅的毒品，只要先行取樣後，就可以先進行銷毀。

他說，草案也規定可取樣扣案毒品中的一部分，製成鑑定使用的標準品，將可節省向國外採購標準品的時間與金錢花費；草案對於混用毒品的相關處罰也加以修正，現行持有或施用第三級、第四級毒品採行政罰，修法後，如果同時施用或持有第一、二級毒品，將依刑事規定處斷。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，蔡政府上任後，為展現反毒決心，4年投入新台幣100億元，完備緝毒所需的人力與設備；行動面，集合跨部會力量，執行四波的「安居緝毒」專案，深入社區，向上溯源，除惡務盡；也從法制面，修正「毒品危害防制條例」，加重製毒、販毒、運毒者的刑責，並防制新興毒品氾濫。

蘇貞昌指出，本次第二波修法重點在協助毒癮者脫離毒品的危害。藉由引進更多醫療戒癮的資源，讓檢察官可就吸毒者不同的毒癮程度，結合專業醫療意見，提供更多有利戒除毒品的適當處遇。（編輯：黃國倫）1081107