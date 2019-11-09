毒品防制修法 法務部：剛柔並濟絕非輕縱

（中央社記者蕭博文台北9日電）法務部今天表示，行政院通過毒品危害防制條例修正草案，修法原則為剛柔並濟，嚴懲販毒、製毒，對施用毒品者則對症下藥、多元處遇，協助重生，外界質疑將輕縱吸毒者實屬誤解。

行政院會7日通過毒品危害防制條例修正草案，目前吸毒者緩起訴必須附帶戒癮治療，未來修法後則可視情節輕重多元處置，如附帶罰款或寫悔過書等，不一定得附命戒癮治療。法案後續送立院審議。

法務部今天發布新聞稿表示，施用毒品者的成癮性、動機或生活環境均不同，例如只是偶然出於好奇施用、但家庭環境正常並無毒癮的學生或青少年，若不分個案情形、不顧有無醫療需求，一律命令完成戒癮治療，形同沒生病，卻強迫吃藥，並不合理也沒效果。

法務部指出，對這些學生或青少年而言，戒癮治療對原有生活節奏、同儕相處等均可能造成重大影響，未必是最適合的唯一模式。

新聞稿提到，刑事訴訟法關於檢察官緩起訴處分的附命條件，提供8種司法處遇模式彈性運用，但毒品危害防制條例只列戒癮治療一途，導致實務上無法給予其他處遇，過於僵化而缺乏彈性。

法務部指出，這次毒品防制修正草案，是面對台灣緝毒與戒毒嚴峻環境挑戰與個案適當需求的回應，賦予法律授權框架，使檢察官除緩起訴戒癮治療，更可給予義務勞務、繳納處分金、心理輔導、法治教育或其他預防再犯措施，藉由多元處遇提升矯治成效。

法務部認為，部分媒體引據少數未窺修法全貌的個人言論，認為修法後可能只要求吸毒犯寫悔過書而流於輕縱，顯然對此次剛柔並濟及力助施毒者重生的修法目的有所誤解，應予指明，以正視聽。（編輯：張銘坤）1081109