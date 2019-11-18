刑事局破境外詐騙案逮23人 檢方聲押主嫌獲准

（中央社記者蘇木春台中18日電）嚴姓男子涉嫌指揮胡男等人組成詐騙集團，在日本與東南亞地區設立詐騙機房，刑事局組成專案小組，陸續帶回嚴男等23人偵辦，經檢方複訊後，嚴男與胡男都被依詐欺罪嫌聲押獲准。

刑事局偵查第六大隊第二隊今天表示，刑事局接獲情資指出，桃園地區黑道分子陸續在印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等地區，設立電信詐欺機房進行詐騙，經調閱相關資料佐證後，立即與桃園市警察局刑事警察大隊、新北市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組查出，胡姓男子等人為桃園地區黑道分子，民國106年間涉嫌虛設公司行號並籌組境外電信詐欺機房，以高額不法獲利吸引桃園地區黑道地痞、毒品慣犯加入，偵辦期間警方陸續查獲集團設立於印尼雅加達及馬來西亞馬六甲的電信詐欺機房。

但胡男持續召集成員前往東南亞、日本等國家成立詐欺機房，專案小組透過刑事局國際刑警科駐外聯絡官與當地警方偵辦，掌握集團在馬來西亞租下一處豪宅所設立的詐欺機房，今年7月間，與當地警方合作逮捕胡男與成員。

胡男等人經過馬國法院審理後，在本月6日遣送出境，辦案人員自馬來西亞將胡男等6人押解回台，經解送桃園地檢署複訊，胡男等人經檢察官向法院聲請羈押獲准。

專案小組在押解胡男等人回台期程，針對台灣未到案的集團成員進行拘提，拘提集團總務、話務系統商收帳人員、馬來西亞一線詐欺機房在逃成員、仲介詐欺成員9人到案，檢察官偵訊後將核心成員聲請羈押獲准，其餘人分別以新台幣10至20萬元裁定交保並限制住居。

此外，警方查出幕後指揮的主嫌嚴姓男子，向桃園地檢署聲請拘票與搜索票，今年8月間拘提嚴男與幹部等8人到案，其中嚴男經檢方聲請羈押獲准。（編輯：方沛清）1081118