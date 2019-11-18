台東地檢啟用離島遠距視訊相驗 便民又有效率

法務部18日在台東地檢署舉行「科技偵查指揮中心」揭牌啟用儀式，由法務部長蔡清祥（中）等人共同揭牌。中央社記者盧太城攝 108年11月18日

（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東縣蘭嶼往返台東常受限天候而客輪停航多日，達悟族人特殊民情風俗在親友死亡1天內必須下葬，台東地檢署今天啟用非刑事案件離島遠距視訊相驗系統，檢察官將可隔海相驗。

同時這套系統也將用在這次大選，協助檢方透過視訊訊問，和透過視訊了解離島現場蒐證狀況。

法務部今天在台東地檢署舉行「科技偵查指揮中心」揭牌啟用儀式，部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民、台灣高等檢察署檢察長王添盛及台東地檢署檢察長張曉雯共同揭牌；並由台東地檢署主任檢察官黃榮德、檢察官許萃華及林家瑜共同模擬辦案系統、遠距取證並與蘭嶼視訊相驗案件。

蘭嶼特殊風俗的緣故，過去經常發生有蘭嶼民眾過世下葬後，檢察官再將遺體開挖驗屍的情形，不但檢警辦案不便，也引發民怨。

台東地檢署表示，離島相驗案件常受天候因素及航班限制，無法即時完成相驗，造成家屬不便，因此透過建置科技偵查指揮中心，對於離島顯無犯罪嫌疑相驗案件，方便家屬迅速處理後事，大大發揮便民功能。

另外近年組織性、集團性犯罪日益增多，犯罪手法日新月異，檢察官利用科技偵查指揮中心，可透過遠端監視系統同步監看4間偵查庭訊問狀況，並利用團隊辦案系統同時觀看2間偵查庭訊問筆錄，即時勾稽比對筆錄、補充訊問內容，以防串證，且使用遠距攝影傳輸設備，將搜索現場所得的證據立即傳送，以發揮辦案效能。（編輯：李亨山）1081118