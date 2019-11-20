鳳山母女陳屍住處 警封鎖現場採證調查

（中央社記者陳朝福高雄20日電）高雄市鳳山區新強路一棟大樓住戶，今天發現一對母女倒臥反鎖女兒房內床上已無生命徵象。警方獲報趕抵封鎖現場採證，全案已報請高雄地檢署檢察官會同法醫相驗釐清死因。

高雄市政府警察局鳳山分局初步調查，轄區新甲派出所員警及119消防人員中午獲報到場，發現47歲陳姓婦人與17歲女兒已無生命徵象。現場有找到1把刀，但初步審視屋內無打鬥及遭人侵入狀況。

目前警方查訪相關人證，也調閱大樓周邊監視影帶畫面，鑑識人員封鎖現場採證，並通報檢察官與法醫相驗。

向警方報案的陳女李姓丈夫表示，女兒就讀學校今天通知女兒2天未到學校上課，中午11時返家發現女兒房門反鎖，敲門也沒回應，找來鎖匠開鎖發現母女2人倒在房內床上，已無生命徵象。

警方調查李男早上出門搭高鐵北上出差，在接到學校老師通知後，趕回家中才發現憾事。警方表示，依李男說法，夫妻倆人17日晚間曾因經濟問題起爭執，妻子將自己與就讀高中女兒反鎖房間內，他隔天上班時妻女兩人仍在女兒房間，對他相應不理。

18、19日兩天下班後回家敲女兒房門都得不到回應，由於以往夫妻吵架後都如此，妻子在他上班後才會步出房門，所以也沒有特別感到奇怪。（編輯：孫承武）1081120