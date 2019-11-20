矯正署找許常德合創紅豆NI 助收容人找出路

（中央社記者劉世怡台北20日電）法務部矯正署屏東看守所協助收容人復歸社會，透過音樂人許常德幫忙，開辦第一期紅豆NI技訓班，3名女子在監受訓，出監後北上就業，更生保護會將資助創業開賣特色紅豆餅。

法務部今天下午與媒體茶敘，說明屏東看守所為出監收容人找出路，收容人在監時受訓得一技之長，以在地萬丹紅豆為食材，以專有紅豆圖案模具，製作品牌「紅豆NI」紅豆餅，日前「紅豆NI」在南部活動首賣，十分轟動，多人排隊。

法務部長蔡清祥指出，監所最主要的功能是在教化，希望出監後的更生人能翻轉人生，「紅豆NI」以在地食材，做大家喜歡的紅豆餅，更生保護會將會資助他們創業，其實屏東監所最有名的是醬油，這次的紅豆餅，透過許常德操刀行銷及長期規劃，他對紅豆餅的未來，十分有信心。

矯正署長黃俊棠則說，「紅豆NI」利用在地食材，幫助產業發展，讓收容人有學習平台，特別感謝許常德延續後續的更生保護，還做宣導影片，使其中3名女子出監後在北部就業。

蔡姓女子說，之前因毒品案入監，很高興能參加第一期紅豆NI技訓班，她花3個月時間學習，認為最難的是製作過程，麵糊加入模具不夠多，將使紅豆餅作品密合度不佳，密合度不佳就會爆漿，需要經驗累積多練習才會上手。

許常德受訪指出，他幫到底，包含紅豆NI的圖案是女兒畫出來的，紅豆NI模具、餐車訂製、萬丹紅豆來源、北部租房子給3名女子住等，他要求3名女子「把心靜下來」，後續則打算推出過年禮盒。（編輯：張銘坤）1081120