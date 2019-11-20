海空偵巡擬納太平島 海巡署：與事實不符

（中央社記者黃麗芸台北20日電）媒體報導，海委會海巡署擬將太平島納入海空偵巡範圍，並籌建定翼機機隊。對此，海巡署今晚澄清表示，報載資訊和實際評估情形不符，將依立委提案持續研議後再提送報告。

上報報導，有立委提案要求海委會建置海巡的空中機隊，海巡署11月5日為此召開首次評估會議，據指出，會中針對空中偵巡範圍要不要包括南海太平島進行討論，最後以太平島海巡署有兵力部署，必須納入海空偵巡範圍，確認以中型飛機作為評選機種的標準。

海巡署今晚發布新聞稿表示，此案緣起於有立委提案要求，請海巡署於3個月內提出「籌建空中能量以強化海巡任務之可行性與必要性評估」書面報告，才依此進行相關評估可行性與必要性。

由於國內現行公務航空器採「空中一元化」政策，由內政部空中勤務總隊統籌空中勤務能量。海巡署說，為呼應立委要求，便以「解除空中一元化政策」為前題假定，就台灣周遭海域情勢、當前任務及前瞻未來發展需要，綜合研析、評估建置海巡空中能量的可行性與必要性。

同時，於11月5日召開會議討論，但內容不含偵巡範圍是否包括太平島、專屬經濟海域等事項，僅屬初步構想，關於媒體報導資訊和會議實際評估情形顯有不符。

海巡署說，此案將持續研議評估，並於完成行政程序後，將書面報告提送立法院。（編輯：張銘坤）1081120