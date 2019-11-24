更多編輯台推薦新聞：
圖輯／金馬獎星光大道優雅搶鏡 美照一次看
娛樂

圖輯／金馬獎星光大道優雅搶鏡 美照一次看

香港法案待川普簽署、共諜試圖干預台灣選舉..一週大事報你知
一週大事

香港法案待川普簽署、共諜試圖干預台灣選舉..一週大事報你知

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭
兩岸

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

反詐騙公益路跑登場 警民同歡寓教於樂

最新更新：2019/11/24 09:01
內政部長徐國勇（右3）24日在台北出席電器盃反詐騙公益路跑活動，為路跑鳴槍。中央社記者張皓安攝 108年11月24日
內政部長徐國勇（右3）24日在台北出席電器盃反詐騙公益路跑活動，為路跑鳴槍。中央社記者張皓安攝 108年11月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）警政署刑事局和台北市電器商業同業公會今天共同舉辦反詐騙公益路跑暨嘉年華活動，內政部長徐國勇出席擔任鳴槍嘉賓，並指去年偵破詐騙案創佳績，盼警民持續合作防詐。

「反詐騙電器盃公益路跑暨嘉年華活動」上午在大佳河濱公園登場，活動分為21公里組、10公里組及5公里組，由徐國勇和刑事局長黃明昭擔任起跑鳴槍手，並派出刑事局幹員領跑，象徵警民齊心反詐騙。

徐國勇致詞指出，警政署去年偵破詐騙案件數及查獲犯嫌人數，都創下近5年新高；另和金融機構合作攔阻詐騙，也成功防止近千件詐騙案，攔阻金額達新台幣4.4億元，成果豐碩，盼未來持續和民間社團加強合作宣導防詐。

他說，今天參加路跑的每個人都為社會平和、防止犯罪盡心力，許多警界同仁也到場響應反詐騙。

現場嘉年華活動還有刑事幹員們小露身手表演魔術，分享魔術師如何運用錯誤引導方式轉移觀眾注意力，藉此說明詐騙集團如何透過話術引導被害人上鉤。

另，刑事局犯罪預防宣導團也在活動現場擺設遊戲與有獎徵答攤位，現場也有多名歌手進行歌舞表演，寓教於樂宣導防詐知識。（編輯：方沛清） 1081124

內政部長徐國勇（後右7）24日在台北出席電器盃反詐騙公益路跑活動，為參加活動的跑者加油打氣。中央社記者張皓安攝 108年11月24日
內政部長徐國勇（後右7）24日在台北出席電器盃反詐騙公益路跑活動，為參加活動的跑者加油打氣。中央社記者張皓安攝 108年11月24日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報