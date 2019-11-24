反詐騙公益路跑登場 警民同歡寓教於樂

（中央社記者黃麗芸台北24日電）警政署刑事局和台北市電器商業同業公會今天共同舉辦反詐騙公益路跑暨嘉年華活動，內政部長徐國勇出席擔任鳴槍嘉賓，並指去年偵破詐騙案創佳績，盼警民持續合作防詐。

「反詐騙電器盃公益路跑暨嘉年華活動」上午在大佳河濱公園登場，活動分為21公里組、10公里組及5公里組，由徐國勇和刑事局長黃明昭擔任起跑鳴槍手，並派出刑事局幹員領跑，象徵警民齊心反詐騙。

徐國勇致詞指出，警政署去年偵破詐騙案件數及查獲犯嫌人數，都創下近5年新高；另和金融機構合作攔阻詐騙，也成功防止近千件詐騙案，攔阻金額達新台幣4.4億元，成果豐碩，盼未來持續和民間社團加強合作宣導防詐。

他說，今天參加路跑的每個人都為社會平和、防止犯罪盡心力，許多警界同仁也到場響應反詐騙。

現場嘉年華活動還有刑事幹員們小露身手表演魔術，分享魔術師如何運用錯誤引導方式轉移觀眾注意力，藉此說明詐騙集團如何透過話術引導被害人上鉤。

另，刑事局犯罪預防宣導團也在活動現場擺設遊戲與有獎徵答攤位，現場也有多名歌手進行歌舞表演，寓教於樂宣導防詐知識。（編輯：方沛清） 1081124