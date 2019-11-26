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幽靈包裹詐騙頻傳 刑事局籲代收要查證

最新更新：2019/11/26 13:38

（中央社記者黃麗芸台北26日電）新型態「幽靈包裹」詐騙案漸增，刑事局今天指出，今年共計受理6案，且包裹多來自境外，又以中國大陸居多，呼籲民眾代收包裹要查證，並將持續偕同財政部關務署溯源追查。

近來陸續發生有民眾未訂購商品，卻有包裹託運單詳細列印民眾姓名、地址及電話等資料，造成其家人或同事誤認當事人有訂購包裹，進而代為簽收付款，但實為詐騙案件。

針對詐騙手法不斷翻新，刑事局今天發布新聞稿表示，統計今年起迄11月24日止，共計受理「幽靈包裹」案6件。

警方分析此類詐騙手法發現，寄送商品多由境外運送至國內，且以中國大陸來源居多，隨後歹徒再透過收集到的民眾個資，經由貨運業者或物流公司進行派送，利用貨到付款方式、隨機寄送行騙，常有不知情的家人或同事幫忙代收，最後確認才驚覺並無網購。

刑事局提醒，民眾若發現包裹上「寄件人」資料不明確，或是只有填寫物流業者或報關行等，請直接拒收；若要替家人代收包裹，也請先致電家人進行查證有無購物。

其次，若是「已取貨付款」者，請撥打託運單上面「寄件人」電話，告知未購買商品卻收到包裹，申請退款退貨，以保障自身權益。

刑事局說，現已繪製宣導圖文置放於165反詐騙專線的各個宣導管道，並通報全國各警察機關「一頁式購物廣告及幽靈包裹退（貨）款處理方式」，和彙整國內各宅配業者及物流公司聯絡方式，民眾可至各派出所或致電165專線查詢退貨方式。

此外，刑事局持續彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌，同時將相關資料函請財政部關務署加強抽檢進口報關的貨櫃，以遏止品質不良商品流入市面。（編輯：李亨山）1081126

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