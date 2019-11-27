擁恆總裁涉竊佔鄰地 非常上訴翻案無罪定讞

（中央社記者劉世怡台北27日電）擁恆文創園區集團總裁陳振豐被控竊佔靈泉禪寺土地，遭判刑4年定讞。檢察總長提起非常上訴，最高法院發回高院更審，高院更一審認為檢方舉證不足，改判陳振豐無罪定讞。

基隆地方檢察署起訴指控，陳振豐以通行借道名義，向靈泉禪寺借用土地，實為開發擁恆藝術園區，期滿後未依約無條件回復原狀歸還，還鋪設人行道，並填土、造橋、興建停車場。

基隆地方法院、台灣高等法院，均依竊佔罪判處陳振豐4年徒刑，因不屬於得上訴第三審的罪名而於去年5月定讞。

經檢察總長提起非常上訴，最高法院認為，檢方起訴陳振豐在民國96年開始僱工人在土地上整地、設置圍牆與警衛亭而竊佔該土地，但高院卻認定陳男從94年起興建永久性的水土保持措施，犯罪時間與態樣不同，有訴外裁判及已受請求事項未予裁判的違法。

最高法院也認為，高院認定的犯罪金額都以靈泉禪寺陳報資料為主，但陳振豐擔任負責人的國統公司對此有爭執，高院未說明不採用國統公司證據的理由，有違採證法則，撤銷定讞判決，發回高院更審。

高院更一審今天認定，陳振豐辯稱獲靈泉禪寺同意使用土地，原本擬以交換土地方式繼續借用土地，但因協商不成，才有這件訴訟，應屬民事糾葛，並無竊佔犯意等語，可以採信，且檢察官所提出證據，無法形成被告有罪的心證，因此改判無罪，全案定讞。（編輯：李亨山）1081127