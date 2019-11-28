警政署檢肅非法槍械 緝獲56枝非法槍枝

（中央社記者黃麗芸台北28日電）為淨化選前治安，警政署執行第6波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，自20至26日共查獲40件、42人，緝獲56枝非法槍枝，成果豐碩。

警政署刑事局今天舉行「萬警同步掃黑槍 選前全力護治安」記者會，副局長朱宗泰表示，為肅清各式非法槍械，防槍擊案件發生，同時淨化2020年總統大選選前治安環境，通令各警察機關自20至26日執行今年第6波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例40件、42人。

朱宗泰指出，這次專案共計掃蕩改造槍械場所7處，緝獲非法槍枝56枝，其中制式槍枝2枝、改(土)造槍枝40枝、改造空氣槍14枝，可謂成果豐碩。

刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥說明，刑事局日前偵破江嫌涉嫌改造槍械工廠，循線追查江嫌非法販售槍枝流向，並和雙北市警察局組成專案小組偵辦，發現一名建設公司小開、34歲陳男涉有重嫌，專案小組自11月起跟監埋伏，見時機成熟於20日到新北市三重區陳男住所搜索。

同時，現場查扣陳男以新台幣19萬元購買的改造氣動式長槍1枝(有「山豬殺手」之稱)，以及兩枝手槍，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦，陳男以5萬元交保。

許益祥還指出，根據8月所接獲情資，獲知現年49歲的鄭姓地方角頭非法持有大批槍械，經和台北市警察局中山分局共組專案小組偵辦，自9月起不眠不休跟監兩個多月，在11月11日前往鄭男位於台北市文山區藏匿處搜索，當場查扣5枝手槍、550顆子彈和150顆空包彈等贓證物。

鄭男隨後於11月15日和29歲王姓男友人到警局投案，經比對發現鄭男竟以40萬元報酬要求王男出面頂罪，警方當晚至王男的新北市深坑區住處取出36萬餘元贓款，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例將鄭男解送北檢，檢察官聲請羈押禁見獲准。

刑事局偵查第六大隊第5隊隊長賴英門也表示，陸續獲報台南市、基隆市和高雄市有犯嫌非法改造槍彈情資，隨即和高雄市警察局和新北市警察局共同查緝，分別於10月和11月查獲60歲周男、25歲吳男和51歲吳男到案，共計破獲3處改造槍枝工廠，查扣大批非法改造手槍和十字弓等贓證物，依法送辦。（編輯：張銘坤）1081128