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首頁 / 社會

外籍移工成詐騙人頭門號 刑事局逮非法電信盤商

最新更新：2019/12/03 16:36
刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊（圖）3日表示，破獲非法電信盤商聘用外籍移工擔任業務員，蒐集大量外籍移工證以申辦人頭門號，約16%流入電信詐騙集團使用。中央社記者黃麗芸攝　108年12月3日
刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊（圖）3日表示，破獲非法電信盤商聘用外籍移工擔任業務員，蒐集大量外籍移工證以申辦人頭門號，約16%流入電信詐騙集團使用。中央社記者黃麗芸攝　108年12月3日

（中央社記者黃麗芸台北3日電）刑事局破獲非法電信盤商聘用外籍移工擔任業務員，蒐集大量外籍移工證以申辦人頭門號，約16%流入電信詐騙集團使用，至少50人受騙、金額逾新台幣上千萬元，逮3嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，電信偵查大隊副大隊長林明俊表示，日前從中部地區所破獲的一起電信機房設備案循線追蹤，溯源追查到電信門號來源，結果發現非法電信盤商50歲李姓男子竟在台中市東協廣場設立駐點營業，此處為外籍移工集散地。

根據調查了解，李男聘請外籍移工擔任業務員（俗稱小蜜蜂），藉由他們的語言優勢，吸引、蒐集外籍移工們提供大量個人證件及偽造簽名，再藉由電信盤商協助完成申辦人頭門號，粗估每個月可向電信公司申辦約1500筆門號、獲利約20萬元，非法圖利時間長達5年。

其中約有16%人頭帳號流入電信詐騙集團使用，警方初估，近兩個月因此造成至少50人遭詐騙，財損金額約1300萬元。

刑事局和台北市警察局刑警大隊、台中市警察局第二分局共組專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，經兩個月長期追查、蒐證，於11月28日見時機成熟之際，至台中市中區盤商、台中市西屯區和彰化縣鹿港鎮兩處機房查緝，逮捕李男、詐騙機房成員35歲張男和施男等3人。

現場起獲門號預付卡及儲值卡等3000多張、門號申請書一批、電腦1台及DMT設備等贓證物，全案詢後依詐欺罪嫌送辦。（編輯：方沛清）1081203

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