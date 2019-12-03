調查局粉專首度直播 呂文忠登場談反賄選

調查局3日首度透過臉書粉絲專頁舉辦反賄選宣導短片投票抽獎直播活動，由局長呂文忠（中）搭配新生代調查官楊儒樵（右）、曾婷岳（左）主持。中央社記者蕭博文攝 108年12月3日

（中央社記者蕭博文台北3日電）調查局今天透過臉書粉絲專頁舉辦反賄選宣導短片投票抽獎直播活動，由局長呂文忠搭配新生代調查官楊儒樵、曾婷岳主持，除線上公開抽獎，也利用機會宣導反賄選。

法務部調查局今年的反賄選宣導，由各外勤處站同仁自編、自導、自演宣傳影片共147支，精選其中39支短片陸續上架至調查局臉書、官網。

調查局為吸引民眾瀏覽反賄選宣導短片，另舉辦投票抽獎活動，獎項包括iPad mini、禮券、電影票，今天下午透過粉絲專頁直播公開抽獎，這也是調查局臉書粉專的首度直播。

呂文忠擔任宜蘭地檢署檢察長任內開辦宜檢臉書粉絲專頁，寫下檢察機關首例，轉任行政執行署署長後，讓原本已關閉的行政執行署粉專重見天日，擔任調查局長後，更透過各式宣導影片、抽獎活動行銷粉專，讓粉專按讚人數從2萬人成長至約4萬人。

呂文忠說，為擴大民眾參與及發揮影片的影響力，因此選用直播方式公開抽獎，也特別找來新一代的調查官楊儒樵、曾婷岳主持，希望讓直播內容更年輕活潑而貼近群眾。

參與主持的楊儒樵是調查班第45期結業，現任廉政處調查官，負責賄選查察業務，有多次媒體發言經驗，直播過程中與曾婷岳一搭一唱，毫無冷場。

調查班52期結業的曾婷岳現任台北市調查處外事站調查官，曾參加電視選秀節目超級偶像，主持直播台風穩健大方，最後還邀呂文忠一起向鏡頭比出愛心手勢。

呂文忠在直播最後表示，離投票日越來越近，全體調查官已全力投入選舉查察工作，打擊賄選、假訊息、境外資金介選、地下通匯、賭盤等不法，呼籲民眾支持政府，共同維護選舉公平性。（編輯：方沛清）1081203