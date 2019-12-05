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台中港邊台華輪失火 警消撲滅無人員傷亡

最新更新：2019/12/05 13:46
靠泊台中港的台華輪5日發生火警，台中港務消防隊與海巡署中部分署獲報立即前往搶救，經撲滅後確認無人員傷亡。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月5日
靠泊台中港的台華輪5日發生火警，台中港務消防隊與海巡署中部分署獲報立即前往搶救，經撲滅後確認無人員傷亡。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月5日

（中央社記者蘇木春台中5日電）靠泊台中港的台華輪今天中午發生火警，台中港務消防隊與海巡署中部分署獲報前往搶救，初步調查疑因船內廚房失火，經撲滅後確認無人員傷亡，正進一步調查火警原因。

台中港務消防隊今天中午11時7分接獲台中市消防局轉報，指出靠泊台中港8A碼頭，進行年度檢修的台籍台華輪發生火警，立即出動消防車6部、人員19人出勤，並通報海巡署中部分署支援，海巡海面出動1船8人，岸上出動3車9人。

消防隊指出，到場時發現3樓廚房起火，造成排油煙層竄燒到頂層起火，經撲滅後確認無人員傷亡，初步調查廚房人員烹調時，疑似因風浪搖晃，導致鍋內炸油濺出爐灶起火燃燒，正進一步清點財物損失及調查火警原因。（編輯：謝雅竹）1081205

靠泊台中港的台華輪5日發生火警，台中港務消防隊與海巡署中部分署獲報前往搶救，初步調查疑因船內廚房失火，經撲滅後確認無人員傷亡。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月5日
靠泊台中港的台華輪5日發生火警，台中港務消防隊與海巡署中部分署獲報前往搶救，初步調查疑因船內廚房失火，經撲滅後確認無人員傷亡。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月5日
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